Ecco lo storyboard del progetto fallito di un film su Mobile Suit Gundam

La reputazione di Hollywood nei confronti degli adattamenti degli anime è decisamente infausta. Nel corso degli anni, l'industria ha faticato ad adattare anime e manga in film d'azione, ma sembra che gli Studios non abbiano rinunciato. Col tempo Hollywood riuscirà a creare qualcosa di rilevante ma un tentativo venne fatto con

Il progetto risale agli anni '80 anche se non si concretizzò nessun adattamento. Mobile Suit Gundam è rimasto fuori dai radar di Hollywood ma LionsGate cercò effettivamente di realizzare il film. Prova ne sono gli storyboard creati per l'adattamento e diffusi recentemente sul web.

Ora, grazie a Tom Winnicki, i fan possono dare un'occhiata a quello che avrebbe potuto essere Gundam a Hollywood. Il reporter è entrato in possesso dello storyboard del film realizzato nel 1983.

Venne realizzato all'epoca uno script e questo storyboard che vi mostriamo riguarda le prime dieci pagine della sceneggiatura. L'opera mostra un grande attacco di Gundam, con i nemici che vanno in battaglia attaccando una colonia spaziale. L'opera d'arte contiene gli schizzi di Syd Mead, un artista che i fan di Gundam conoscono bene.

L'ossessione di Hollywood per Gundam risale a qualche decennio fa. LionsGate ha cercato di sviluppare un adattamento live-action della serie nei primi anni '80. Lo Studio ha scelto Syd Mead per realizzare concept art e storyboard del film, mentre si cercava di capire come poter realizzare il film con una tecnologia limitata.

In definitiva, il progetto venne stoppata quando Sunrise Studio e Bandai inviarono delle notifiche di cessazione dei lavori a LionsGate, visto che non erano state concesse le autorizzazioni.

Mobile Suit Gundam è una serie anime di fine anni '70, realizzata da Yoshiyuki Tomino e da Sunrise. In Italia la serie arrivò divisa in due blocchi, intitolati Gundam e Il ritorno di Gundam.