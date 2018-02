Ecco la scena 'tagliata' di Thor: Ragarok con Yondu

Nell'edizione home video di Thor: Ragnarok sarà inclusa una sequenza tagliata che vede) ad Asgard. Nella scena Yondu chiede a Hela () e a Skurge () dove siano

La scena potete vederla qui di sopra e, ovviamente, è ironica. Yondu, con occhiali da sole, ferma un'esecuzione pubblica per chiedere dove siano il presidente e il vice-presidente dei Marvel Studios, con tanto di risatine delle comparse.

Lo stesso James Gunn, sceneggiatore e regista dei due film dedicati ai Guardiani della Galassia, ha chiarito tale sequenza: "Per quelli che mi chiedono come una sequenza con Yondu sia nei contenuti extra di Thor: Ragnarok - credo che Rooker fosse lì vicino a girare il suo segmento per l'attrazione di Disneyland Guardians Mission Breakout per Halloween, e si è fermato sul set di Thor per giocare un po'.". E lo stesso Michael Rooker ha confermato...

Il film vede, Thor (Chris Hemsworth), imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello, lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok e la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana messa in atto da una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori, che lo vedrà scontrarsi con il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers, l’Incredibile Hulk (Mark Ruffalo), e fare i conti con il suo fratello adottivo Loki (Tom Hiddleston), l’impetuosa guerriera Valchiria (Tessa Thompson) e l’eccentrico Gran Maestro (Jeff Goldblum).