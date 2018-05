Ecco Rami Malek nel nuovo poster di Bohemian Rhapsody: in più, c'è l'annuncio trailer!

La strada è lunga per questo biopic su Freddie Mercury. Molte le battute d'arresto, non ultima il cambio alla regia. Ma i lavori procedono, e a breve arriverà il trailer, che ci consegnerà finalmente un ritratto del frontman dei Queen, icona amatissima e la cui eredità, è immortale.

Nel poster si vede il protagonista, Malek, con l'iconico look di Freddie quando indossava gli occhiali da sole. Inoltre, nello sneak peek del trailer, che arriva domani, si sentono le iconiche note di We Will Rock You.

La storia del film esplorerà gli anni formativi del gruppo dei Queen, la loro "quasi separazione" per via dei comportamenti borderline di Freddie, e la reunion poco prima dello storico Live Aid, durante il quale la band ha dato il meglio di sé di fronte a un pubblico in delirio, regalando al mondo la miglior performance live rock di tutti i tempi

Bohemian Rhapsody è una produzione 20th Century Fox, ed è diretto da Dexter Fletcher (Eddie the Eagle), che ah iniziato a lavorare dopo il licenziamento di Bryan Singer; la scrittura della sceneggiatura, invece, è stata fatta da Anthony McCarten.

La première del film sarà il 5 novembre 2018.