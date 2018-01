Ecco quanto dura la scena tagliata di Justice League, nuovi poster

Sebbene i fan non siano stati accontentati con l'arrivo di unao di un' Justice League arriverà in edizione home video in Italia a fine marzo e, dopo tante polemiche, debutterà con almeno una sequenza inedita mai vista prima.

Questa scena tagliata sarà incentrata sul personaggio di Superman, interpretato da Henry Cavill che, nelle ultime ore, è rumoreggiato per essere parte del cast di Shazam! in un cameo. La scena in particolare, presente nelle edizioni home video di Justice League, sarà titolata "Il Ritorno di Superman" ma ora è stata svelata la sua durata e potrebbe deludere non poco gli appassionati. A quanto pare, questa sequenza durerà soltanto un minuto e 52 secondi, non tantissimo visto il tanto materiale scartato in sala di montaggio!

I fan attendono ancora che la Warner Bros. Pictures dia il via libera ad una director's cut di Zack Snyder ma, al momento, tutto tace su quel fronte e lo studio sembra sia sempre più deciso ad ammettere che la versione cinematografica è, effettivamente, la versione definitiva del cinefumetto.

Intanto, per promuovere la pellicola, lo studio ha rilasciato sul web due nuovi character poster incentrati sui personaggi di Cyborg (Ray Fisher) e Aquaman (Jason Momoa). Come sempre, potete ammirarli entrambi comodamente qui sotto.