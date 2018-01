Ecco quando inizieranno le riprese di Spider-Man: Homecoming 2 e Silver & Black

Sicuramente il 2018 è appena iniziato, ed i fan del genereavranno molti titoli a cui pensare, ma non dimentichiamoci nemmeno di quelli in arrivo nel corso del 2019, tra cui lo Spider-Man: Homecoming 2 (titolo, per ora, provvisorio) di

Il primo film, uscito la scorsa estate, prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures, è riuscito a portarsi a casa ben 880 milioni di dollari in tutto il mondo. Il suo sequel, sempre per la regia di Jon Watts, arriverà nei cinema a luglio 2019 ma ora viene confermato che le riprese partiranno ufficialmente il 1° giugno ad Atlanta, con la possibilità che alcune sequenze vengano girate anche a Berlino. Per ora sappiamo poco e niente sulla trama del film o sul villain che dovrà affrontare il Peter Parker di Tom Holland, anche se dai rumor sembra evidente che verrà introdotta Gwen Stacy.

Parlando di Silver & Black, invece (un progetto di cui si è parlato molto e sono trapelate tante informazioni), sembra che le riprese cinecomic ispirato ai fumetti della Marvel ma prodotto interamente dalla Sony, partiranno addirittura il prossimo 5 marzo, fino a metà giugno. L'avventura diretta da Gina Prince-Bythewood - che sarà a basso budget - verrà girata tra Mexico e Atlanta. Con le riprese praticamente vicinissime, aspettatevi qualche novità riguardante il casting nelle prossime settimane. L'uscita di Silver & Black è prevista per febbraio 2019.