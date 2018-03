Ecco quando inizieranno le riprese di Gambit, quando verrà svelato il nuovo regista?

Tra i progetti ispirati ai fumetti dellapiù travagliati in casac'è, senza ombra di dubbio, Gambit . Lo spin-off della saga degliprodotto ed interpretato daha subito svariate battute d'arresto nel corso degli anni.

Inizialmente previsto per il 2016, il film è stato rimandato a data da destinarsi. Numerosi sceneggiatori si sono avvicendati allo script e parecchi registi hanno prima accettato l'incarico di dirigere Gambit, per poi abbandonarlo per i più svariati motivi - l'ultimo dei quali Gore Verbinski.

Ora il sito Omega Underground conferma che la Fox ha fissato per il prossimo 19 giugno l'inizio delle riprese dello spin-off della saga degli X-Men e si terranno a New Orleans, Louisiana, la città natale di Gambit nei fumetti originali. Con la data di inizio riprese fissata, si presume che un nuovo regista sia stato ingaggiato dallo studio, eppure ad oggi non c'è ancora stato alcun annuncio. Quando lo scopriremo? Per ora non lo sappiamo, ma è chiaro che la Fox voglia iniziare le riprese del cinefumetto quanto prima.

La Fox ha fissato la data di uscita di Gambit in USA per il 7 giugno 2019, ed il tempo per realizzare la pellicola è sufficiente. Oltre a Gambit, lo studio ha in programmazione X-Men: Dark Phoenix per febbraio 2019 (originariamente previsto per questo novembre) e New Mutants, che fissato inizialmente per questo aprile e poi rimandato a febbraio prossimo, ora uscirà direttamente ad agosto 2019. Da annunci vari lo studio avrebbe un altro film ispirato ai fumetti della Marvel fissato per il 22 novembre 2019, ma non sappiamo se la Fox manterrà la data di uscita e annuncerà un altro titolo oppure no.