Ecco quando arriverà il trailer di Spider-Man: Far From Home, Cobie Smulders ci sarà

Atteso per lo scorso dicembre, il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home è stato posticipato a data da destinarsi dalla Sony Pictures ed ora, forse, abbiamo una data ben precisa.

Stando ad un report di CBR - poi rimbalzato ovunque e, a quanto pare, assolutamente veritiero - la Sony Pictures starebbe puntando a far uscire il primo trailer di Spider-Man: Far From Home per questo 15 gennaio, ovvero martedì. E' ovvio che, sebbene molti indichino questo report come ufficioso, noi attendiamo degli aggiornamenti ufficiali da parte di Sony prima di dare per scontato il suo effettivo lancio sul web.

Nel frattempo, intervistata da Jimmy Fallon l'attrice Cobie Smulders ha ufficialmente confermato il suo ritorno come Maria Hill nel sequel dedicato all'arrampicamuri, nonostante il suo coinvolgimento fosse noto grazie alle foto trapelate dal web: "Si, ci sarò. E' una notizia già nota! E' una notizia già trapelata in rete... non posso dirvi cosa accadrà nel film ma ci sarò. Non vogliamo rovinare nulla a nessuno". Nonostante questa conferma, la Smulders resta vaga sul suo ritorno in Avengers: Endgame: "forse, ma forse no, oppure forse?".

Il nuovo Spider-Man: Far From Home debutterà a luglio nelle sale di tutto il mondo.