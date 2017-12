Ecco i protagonisti di New Mutants in una nuova immagine promozionale

, il cinefumetto dellaispirato ai fumetti della, è diventato uno dei film più attesi del prossimo anno, soprattutto dopo il teaser trailer che ha stuzzicato non poco i fan ed il pubblico generalista.

Adesso la Twentieth Century Fox continua la campagna marketing intorno allo spin-off di X-Men con una nuova foto promozionale - che potete ammirare qui sotto - e in cui vediamo i protagonisti della pellicola, firmata da Josh Boone, in un chiaro omaggio alla copertina dell'album Highway to Hell della band AC/DC.

Troviamo, dunque, Anya Taylor-Joy nei panni di Magik, Blu Hunt come Mirage, Charlie Heaton nel ruolo di Cannonball, Henry Zaga come Sunspot e Maisie Williams nei panni di Wolfsbane. Interessante notare che il personaggio di Magik ha in mano un pupazzo a forma di drago che ricorda - e non poco - Lockheed, il fidato draghetto che, nei fumetti originali, è conosciuto per essere principalmente amico di Kitty Pryde. Non è chiaro se Lockheed prenderà o meno vita nella pellicola di cui, al momento, sappiamo poco e nulla; il villain del primo film dovrebbe essere il Demone Orso.

Qui sotto, inoltre, trovate il suggestivo poster di New Mutants prenderà vita al CCXB.

La pellicola è descritta come un "horror adolescenziale con i mutanti/supereroi dell'Universo Marvel" ed arriverà ad aprile in tutto il mondo.