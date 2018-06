Ecco i problemi delle scene action DC Extended Universe vs gli altri film action!

E attenzione, è un fan DC Comics ad aver creato il video, dunque una fonte attendibile e obiettiva. Date uno sguardo al player. Gli esempi che riporta l'utente sono molti e studiati minuziosamente.

Ogni fan dei fumetti, ogni bambino che da piccolo leggeva le pagine dei comics sogna di vedere i propri eroi prendere vita e, grazie a ciò che è avvenuto negli ultimi anni, la tecnologia ha dato modo di creare sullo schermo qualcosa che, fino a pochi anni fa, potevamo solo sognare: i supereroi "vivi" come se fossero davvero reali.

I Marvel Studios sono riusciti - bene o male - nell'intento di portare credibilmente sullo schermo i propri eroi; al contrario la DC continua a fare qualche errore di troppo, e Nerdwriter1, l'autore di questo video-critica, pensa di sapere perché l'universo Esteso di Superman & co. non riesca a tenere il passo con i Marvel Studios.

Innanzitutto la fisica: seppure, come egli stesso spiega, si stia parlando di supereroi, di fiction, di cose impossibili nella realtà, la "fisica" di base conta molto più che il concentrarsi su assurdità come il non morire per un "botto" incredibile (War Machine, anyone?). L'esempio che porta lo Youtuber è quello del cinecomic Captain America: The Winter Soldier: la scena iniziale mostra Steve Rogers che combatte contro dei malviventi durante un'operazione dello S.H.I.E.L.D. e certo, mostra le sue abilità nel corpo a corpo ma non solo, anche l'uso dello scudo (che è certamente un manufatto potentissimo), è adeguato alla scena. La velocità di combattimento e quella dello scudo cioè, tenendo a mente che lui è un supersoldato - e tutto quanto questo significa - sono ben rese dai fratelli Russo che, con maestria, regalano allo spettatore la possibilità di contestualizzare l'azione mentre si svolge e riescono a non farla sembrare "finta" proprio perché rispettano le regole della fisica!

Cosa che invece non fanno, spesso, le riprese dei film DC, molto concentrate a mostrare momenti in slow motion che "interrompono" la "visualizzazione mentale" dello spettatore il quale si accorge, conseguentemente, che qualcosa non va.

Ma date un'occhiata a tutto il video e diteci se siete d'accordo o meno con le conclusioni di Nerdwriter1!

Justice League è disponibile in Home Video: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."