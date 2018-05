Ecco il primo trailer di The Death of Superman, nuovo film animato DC

Mentre la DC Entertainment (ed è il caso di dirlo) brancola attualmente nel buio dopo aver beccato una serie di semiflop artistici che hanno diviso il suo pubblico, la divisione d'animazione della compagnia, invece, va a gonfie vele.

Come tradizione, la divisione animata della DC sforna da anni piccoli grandi capolavori, con pochissimi punti bassi e tante perle per gli appassionati dei fumetti di Batman & Co.

L'ultimo progetto - in ordine di tempo, ovviamente - è The Death of Superman, nuovo adattamento animato della famosa run a fumetti in cui si narrava della caduta del celebre supereroe dei fumetti della DC Comics. La saga fumettistica era stata precedentemente adattata nel film d'animazione uscito nel 2007, Superman: Doomsday, che non aveva incontrato i favori del pubblico; questa pellicola, infatti, aveva lasciato fuori numerosi momenti importanti del comic-book per condensare la trama della maxi-saga in una pellicola di 75 minuti.

The Death of Superman, invece, sarà molto più fedele alla storia originale e, come promette Tim Beedle, "includerà molti momenti amati dai fan lasciati fuori dalla storia l'ultima volta".

La pellicola sarà distribuita sul mercato home video entro la fine dell'anno. Ed oggi abbiamo un primo trailer del film che, come sempre, trovate all'interno di questa notizia.

Nel 2019 seguirà un sequel, chiamato Reign of Supermen, che sarà incentrato sulla parte finale della saga fumettistica e dovrebbe includere i personaggi di Kon-El/Superboy, Steel, Eradictore e Cyborg Superman.