Ecco il primo trailer di Spider-Man: Un Nuovo Universo, anche in italiano!

Come annunciato due giorni fa, la Sony Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di), film d'animazione dedicato all'. Potete visionarlo, anche in italiano, in questa notizia.

Come descrive la Sony il progetto, "Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.".

Nel film originale Miles Morales avrà la voce di Shameik Moore mentre Liev Schreiber (il Victor Creed di X-Men le origini: Wolverine) doppierà il villain, la cui identità, almeno per il momento, è ancora avvolta nel più totale mistero. A giudicare dal trailer, vedremo anche Peter Parker e qualche altro "Spider-Man" di qualche altra dimensione.

Peter Ramsey & Bob Persichetti hanno diretto la pellicola, da una sceneggiatura firmata dal duo Chris Miller & Phil Lord (The LEGO Movie), qui anche in veste di produttori.

Spider-Man: Un Nuovo Universo è un progetto della Sony Pictures Animation, sviluppato in collaborazione con la Marvel, e sarà distribuito dalla Sony - che detiene ancora i diritti dell'Uomo Ragno - a partire da Natale 2018.