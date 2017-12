Ecco il primo trailer in italiano di Alita: Angelo della Battaglia

Come annunciato da un teaser diffuso nella nottata di ieri, la Twentieth Century Fox ha diramato online il primo trailer ufficiale di. Potete visionarlo, anche in italiano, in questa notizia.

Alita (Rosa Salazar), una ragazza cyborg vittima di amnesia che verrà salvata dall'eliminazione da uno scienziato (Christoph Waltz) intenzionato a ricostruirla e rimetterla in sesto. Una volta ripristinate tutte le sue funzionalità, i due esploreranno insieme il passato di Alita per farle recuperare la memoria, mentre la protagonista combatterà una serie di pericolosi criminali nelle wasteland di un futuro post-apocalittico.

Ed Skrein (Deadpool) interpreterà il villain principale ma nel cast troveremo anche attori quali Keean Johnson, Jennifer Connelly, Mahershala Ali e Jackie Earle Haley; la WETA Workshop ha lavorato agli effetti visivi che hanno dato vita al film e, soprattutto, hanno reso la Salazar, Alita.

Il progetto è stato sviluppato da James Cameron ma, dopo anni di tentativi, ha deciso di produrre il film insieme a Jon Landau, per poi dare a Robert Rodriguez la regia. Il film è un adattamento cinematografico dello storico e omonimo manga dallo stesso titolo.

Alita: Angelo della Battaglia arriverà nei cinema italiani prossimamente; in USA arriverà nei cinema a partire dal prossimo luglio.