Ecco il primo trailer del film spin-off su Scooby-Doo: Daphne & Velma!

Come annunciato da tempo, laha realizzato un nuovo adattamento di. Soltanto che, questa volta, è un film realizzato soltanto per il mercato home video e sarà un prequel a tutti gli effetti incentrato su... Daphne & Velma!

Il film in live-action è titolato proprio Daphne & Velma e arriverà sugli scaffali statunitensi il prossimo 22 maggio. Oggi vi mostriamo il primo trailer che potete visionare, come sempre, all'interno di questa notizia.

Nel film, ambientato prima che le due si uniscano a Scooby-Doo, Daphne e Velma sono entrambe delle adolescenti che risolvono i misteri ma che... non si conoscono di persona. Quando Daphne si trasferisce nella stessa scuola di Velma, le due dovranno indagare su un mistero del liceo: gli studenti spariscono improvvisamente per tornare, successivamente, come sorta di zombie!

Sarah Jeffrey e Sarah Gilman interpretano, rispettivamente, Daphne e Velma. Il film è diretto da Suzi Yoonessi da uno script firmato da Kyle Mack & Caitlin Meares.

Ashley Tisdale e Jennifer Tisdale della Blondie Girl Productions hanno prodotto il film. "Blondie Girl si impegna a raccontare delle storie dalla prospettiva femminile e siamo eccitate all'idea di dare a Daphne e Velma la loro storia" spiegano le Tisdale "E' fantastico poter collaborare con Warner e Blue Ribbon per introdurre queste donne intelligenti, carismatiche e senza paura a delle nuove generazioni".