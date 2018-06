Ecco un primo sguardo a Colin Farrel nel nuovo live action di Dumbo

Dopo che la Disney ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Dumbo, l'adattamento live action delle vicende del piccolo elefante, possiamo anche dare un primo sguardo al personaggio di Colin Farrel nel film.

Nella foto possiamo anche vedere Eva Green, che vestirà i panni di un'acrobata aerea di nome Colette Marchant.



"Onestamente mi sono sentito come un bambino in un negozio di caramelle, ero proprio stordito," ha detto l'attore in un'intervista a Entertainment Weekly. "Sono stato emozionato per tutta la durata delle riprese. Abbiamo lavorato in set straordinari, la storia era dolcissima, Tim e il cast sono stati fantastici. E' bello fare qualcosa che potranno vedere i miei figli."

La storia di Dumbo, un elefante schernito per le sue enormi orecchie, serve per ricordarci l'importanza di "gentilezza, supporto e inclusione" ha poi spiegato l'attore.

Farrel nel film interpreterà Holt Farrier, un ex circense che tornerà dai suoi due bambini dopo la prima guerra mondiale avendo perso la moglie e un braccio. Holt farà parte dello sfortunato circo gestito da Max Medici (Danny De Vito).

Il live action è diretto da Tim Burton su una sceneggiatura di Ehren Kruger. Faranno parte del cast, oltre ai sopracitati Colin Farrel, Eva Green e Danny De Vito, anche Michael Keaton, Alan Arkin, e Sandy Martin.

Dumbo approderà nelle sale americane il 29 marzo 2019