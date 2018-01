Ecco il primo poster di The First Purge, nuovo episodio de La Notte del Giudizio

Dopo il recente La notte del giudizio - Election Year , laha messo immediatamente in cantiere un quarto film - di cui oggi vi mostriamo il primo poster, che trovate in calce alla news - e dal titolo

Questo nuovo capitolo della fortunatissima saga horror/thriller della Blumhouse, vedrà nel cast attori come Y’Lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez e Marisa Tomei.

Questo The First Purge, come suggerisce il titolo, è una sorta di prequel della saga che ci porterà indietro alla prima Notte del Giudizio. Per abbassare il livello di criminalità al di sotto dell'1% per il resto dell'anno, la New Founding Fathers of America propone un esperimento che noi spettatori, ormai, conosciamo bene: per 12 ore lasciare ogni crimine impunito e far sfogare la popolazione. L'esperimento viene isolato ad una sola comunità ma quando la violenza degli oppressori incontrerà la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà per tutto il resto della nazione.

James DeMonaco, creatore della saga, tornerà come produttore e sceneggiatore di questo nuovo episodio. Oltre a DeMonaco tra i produttori troviamo Jason Blum, Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e Sébastien K. Lemercier.

Diretto da Gerard McMurray, arriverà in USA il prossimo 4 luglio, naturalmente.