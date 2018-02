Ecco il primo spot ufficiale di Skyscraper con Dwayne 'The Rock' Johnson

Come promesso in questi giorni, laha diramato, in occasione del, il primodella nuova pellicola d'azione Skyscraper che vedrà in azione l'attore. Trovate lo spot tv in questa notizia.

Nel cast – oltre a The Rock –troveremo anche Hannah Quinlivan, Neve Campbell, Pablo Schreiber, Chin Han per una release cinematografica prevista nelle sale americane per il 13 luglio 2018.





Il full trailer arriverà nelle prime ore del mattino.

Johnson interpreterà l’ex-agente dell’FBI specializzato nel salvataggio di ostaggi e veterano di guerra Will Ford che adesso lavora nella sicurezza dei grattacieli. Dovrà fronteggiare una minaccia in uno dei grattacieli più sicuri al mondo, in Cina. Lavorando come capo della sicurezza di un grattacielo cinese dato alle fiamme, Ford viene accusato del fatto e non gli resta altro che scappare per scoprire il vero responsabile e salvare la sua famiglia.

Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia) ed è prodotto dalla Legendary Pictures. Ancora sconosciuta la data d’uscita italiana.