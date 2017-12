Ecco il primo fantastico trailer di The Nutcracker and the Four Realms

Come annunciato, laha diffuso in rete il primo trailer di, ispirato adie al famoso balletto classico di. Trovate il trailer comodamente in questa notizia.

La storia ruota intorno alla giovane Clara (la Mackenzie Foy di Interstellar), trascinata in un mondo fantastico dove vivono soldati di pan di zenzero ed eserciti di topi malvagi. Il suo obiettivo è entrare in possesso di una chiave magica che le farà avere un dono datole da sua madre.

Nel cast di questo adattamento cinematografico troveremo Keira Knightley nei panni della Fata Confetto, Morgan Freeman nel ruolo di Drosselmeyer e Helen Mirren come Mother Ginger. Nel cast vedremo anche Misty Copeland in una sequenza chiave ispirata al famoso balletto dello Schiaccianoci.

La regia è affidata a Lasse Hallstrom. Nonostante ciò, il regista non è potuto tornare ad occuparsi delle riprese aggiuntive, per via di alcuni impegni in precedenza, affidando a Joe Johnston il delicato compito di occuparsi della regia di queste sequenze. Johnston, regista di film come Jurassic Park III, Captain America - Il Primo Vendicatore e Rocketeer, tornerà a sedersi in cabina di regia per Le Cronache di Narnia: La sedia d'argento, suo ultimo film; Hallstrom, invece, si occuperà della post-produzione della sua pellicola.

L'uscita è attesa per il 2 novembre 2018.