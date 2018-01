Ecco il primo divertente e spettacolare trailer di Ant-Man and the Wasp!

Come promesso questa mattina presto, ihanno rilasciato in rete il primo attesodi Ant-Man and the Wasp , cinefumetto dello studio diretto da(che aveva firmato anche il primo episodio) e in arrivo a luglio.

Come sempre, trovate il trailer comodamente all'interno di questa notizia.

In Ant-Man and the Wasp, ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang (Paul Rudd) è costretto ad indossare nuovamente i panni di Ant-Man per una nuova delicatissima missione affidatagli dal suo mentore, il Dr. Hank Pym (Michael Douglas). Per questo, Scott dovrà allearsi con Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) che, nel frattempo, si è sdoppiata in Wasp.

Sequel del divertente Ant-Man arrivato nei cinema nell'estate del 2015, Ant-Man and the Wasp è scritto da Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Chris McKenna, Erik Sommers e lo stesso Rudd.

Nel cast di questo nuovo episodio ritroveremo anche Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I'. Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry Randall Park nel ruolo dell'Agente Jimmy Woo, Laurence Fishburne nei panni del Dr. Bill Foster e Michelle Pfeiffer, interprete di Janet Van Dyne, moglie di Pym e mamma di Hope. I nemici di questo episodio saranno interpretati dall'attore Walton Goggins, interprete di Sonny Burch, e da Hannah John-Kamen, nel ruolo della villain nota come Ghost.

Ant-Man and the Wasp sarà distribuito nei cinema americani il prossimo 6 luglio, mentre da noi dal 14 agosto.