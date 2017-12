Ecco i primi dettagli dall'atteso Jurassic World: Il Regno distrutto!

E' quasi tutto pronto, ormai. Il primo attesodi Jurassic World: Il Regno Distrutto , arriverà in rete questo giovedì, e l'attesa per i fan della saga cresce a dismisura.

Nell'attesa del teaser, anticipato da svariati promo dalla pellicola diretta da J.A.Bayona, Entertainment Weekly ha diffuso dei nuovi interessanti dettagli dal sequel, che arriverà nei cinema di tutto il mondo il prossimo giugno.

EW svela che, nel film, Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) ha fondato una nuova organizzazione chiamata Dinosaur Protection Group, con l'aiuto dei nuovi personaggi interpretati dagli attori Daniella Pineda e Justice Smith. La loro missione è quella di trovare un modo per portare via i dinosauri dall'isola in quanto un vulcano in attività minaccia la loro estinzione. La pellicola ha davvero inizia quando lei andrà da Owen Grady (Chris Pratt) per aiutarla.

"Quando li vedi all'inizio di questa storia, ti ritrovi coinvolto in quello che sta accadendo" spiega la Dallas Howard "Ma non è necessariamente quello che ti aspetteresti".

Insieme a Pratt e Dallas Howard troveremo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprenderanno i loro ruoli iconici dai primi episodi della saga.

Bayona ha diretto il film da una sceneggiatura firmata da Derek Connolly e Colin Trevorrow.