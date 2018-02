Ecco il poster di Venom, il trailer debutterà nella giornata di domani

E' un mese impegnatissimo quello di febbraio per la(in licenza e non). Domenica ha debuttato uno spot tv di Avengers: Infinity War , la prossima settimana uscirà l'atteso Black Panther

Oggi è toccato ai trailer di Deadpool 2 e della seconda stagione di Jessica Jones, ed ora la Sony Pictures annuncia che domani sarà la volta, invece, di Venom. Domani, infatti, arriva il primo trailer ufficiale del cinefumetto con Tom Hardy; l'annuncio è arrivato con la diffusione di un primo poster della pellicola che potete visionare qui sotto.

"Eddie Brock è un personaggio incredibile. E' reale, autentico, divertente ma anche amareggiato ed una persona che ha commesso degli errori in passato. Vedere Tom dargli vita... è come essere in una master class, vedendolo recitare ogni giorno, prendendosi una buona dose di rischi perchè ama il personaggio." aveva spiegato in una recente intervista il produttore Matt Tolmach "Sin dal primo giorno che lo abbiamo incontrato, io e Avi Arad... Tom crede fermamente nel personaggio e lo spinge in posti in cui noi comuni mortali non ci aspetteremmo. Lui ci ha detto 'se lo farò, dovrò fare in modo che gli renderemo giustizia'. Perché l'amore che i fan hanno per questo personaggio è immenso, e lui lo condivide con loro. E' veramente eccitante".

La pellicola arriva ad ottobre.