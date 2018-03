Ecco i personaggi che avranno più screentime in Avengers: Infinity War

Quando si fa un film del calibro di Avengers: Infinity War , anche se si è bravi ad equilibrare tutti i personaggi, è normale che qualcuno di questi ottenga più screentime nel montaggio finale rispetto ad altri.

E nell'atteso Avengers: Infinity War chi avrà questo privilegio? Ce lo svelano i fratelli Joe & Anthony Russo in una nuova intervista esclusiva con Fandango. E la risposta potrebbe sorprendere molti fan e appassionanti del Marvel Cinematic Universe.

"In maniera piuttosto interessante, diremmo che Thanos ha più screentime di tutti. Anche se non è un personaggio che ha una storia pre-esistente alle spalle all'interno del Marvel Cinematic Universe. Era una minaccia ma non è mai stato sviluppato fino a questo punto." spiegano i due fratelli "Thanos è un enorme screentime in questa pellicola, oseremmo dire che è il suo film. Il nostro obiettivo quando giriamo pellicole - e quel che sentiamo sia importante per noi - è sorprendere il pubblico. Volevamo raccontare una storia che non si aspettano, e la storia è narrata dal punto di vista del villain, è una maniera unica ed un rischio per una pellicola commerciale che finirà per sorprendere il suo pubblico".

Ma non solo Thanos, come affermano i due: "Ma anche se Thanos avrà un enorme screentime, pensiamo che troverete interessante anche il grande arco narrativo di Thor. Non è mai stato il protagonista centrale degli altri film sugli Avengers ma in questo film ha, sicuramente, un ruolo importante. Quindi diremo che Thanos e Thor hanno il maggior screentime in questo film".