Ecco perché Brad Bird ci ha messo tanto per realizzare Gli Incredibili 2

Correva l'anno 2004 quando in Italia arrivava sul grande schermo Gli Incredibili - Una 'normale' famiglia di supereroi, acclamato film d'animazione targato Disney/Pixar diretto da Brad Bird.

Il suo sequel, Gli Incredibili 2, debutterà soltanto questo settembre in Italia, ben quattordici anni dopo il primo capitolo. La domanda sorge spontanea, naturalmente: come mai Brad Bird ci ha impiegato cosi tanto tempo per portare sul grande schermo il secondo episodio?

Intervistato a riguardo, il filmaker chiarisce la sua posizione a riguardo: "Tutti sappiamo che i sequel sono dei successi assicurati che portano soldi nelle tasche di chi li realizza. E nel nostro business c'è un detto che non sopporto molto che dice tipo 'se non nei fai un altro, lasci i soldi sul tavolo'. Gesù, sapete, i soldi non sono quello che mi fanno alzare dal letto la mattina. Fare qualcosa che le persone apprezzeranno anche tra 100 anni è ciò che mi fa alzare dal letto. Se fosse stato un sequel acchiappa-soldi, non avrei aspettato 14 anni per realizzarlo. Non ha senso, finanziariamente parlando, attendere cosi tanto. E' semplicemente perché adesso abbiamo la giusta storia da raccontare".

Gli Incredibili 2 debutta a giugno in USA mentre in Italia sarà nelle sale da settembre.