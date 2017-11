Ecco il nuovo trailer e poster dal film su Peter Rabbit

Dopo il divertente trailer internazionale, la Sony Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale della commedia in live-action Peter Rabbit , in uscita il prossimo 22 marzo nelle sale cinematografiche italiane. Potete trovare il trailer ed il poster dopo il salto.

Peter Rabbit, l'eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel film l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali (Rose Byrne).

Nel cast vocale originale troviamo James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Daisy Ridley e Sam Neill. In USA arriverà da febbraio.