Ecco il nuovo trailer internazionale in Ant-Man and the Wasp

I Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo trailer internazionale direttamente da Ant-Man and the Wasp, prossimo cinefumetto dello studio in arrivo ad agosto. Lo potete ammirare dopo il salto.

Nel cast ritroveremo anche attori come Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry sono da segnalare Randall Park, Laurence Fishburne e Walton Goggins; Michelle Pfeiffer, invece, interpreterà Janet Van Dyne, la Wasp originale, madre di Hope e moglie di Hank Pym.

Paul Rudd riprende i panni di Scott Lang/Ant-Man in questo atteso sequel del cinefumetto dei Marvel Studios diretto dal regista Peyton Reed. Agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di Captain America: Civil War - in cui Lang si univa al team di Captain America -, Scott viene richiamato dal Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e da sua figlia Hope van Dyne (Evangeline Lilly) per una nuova missione, in cui Ant-Man dovrà allearsi con Wasp - per l'appunto Hope. A fronteggiarli c'è Ghost, la villain interpretata dall'attrice Hannah John-Kamen (Ready Player One).

Paul Rudd - che ha interpretato il personaggio sia nel film stand-alone del 2015 e sia in Civil War - ha anche firmato la sceneggiatura insieme ad Erik Sommers, Chris McKenna, Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.

Il film è in uscita a luglio in USA mentre in Italia debutterà ad agosto.