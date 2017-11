Ecco il nuovo trailer del film Disney 'Nelle Pieghe del Tempo' di Ava DuVernay

Come promesso dalla stessa Walt Disney Pictures in queste ore, lo studio ha diramato in rete il primo trailer ufficiale di). Potete visionare il nuovo trailer in questa notizia.

Basato sul classico di Madeleine L’Engle, il film è diretto da Ava DuVernay.

Il cast include attori del calibro di Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis, Michael Pena, André Holland, Levi Miller, Deric McCabe e Chris Pine. Storm Reid darà il volto al personaggio iconico di Meg Murry; completano il cast Bellamy Young, Rowan Blanchard e Will McCormack.

Jennifer Lee (Frozen) ha scritto l'adattamento cinematografico prodotto da Jim Whitaker e Catherine Hand.

Il film è incentrato sulla giovane Meg Murry, il suo brillante fratello Charles Wallace e il loro amico Calvin in un viaggio inaspettato in una dimensione parallela. L'obiettivo? Riportare indietro il padre.

Nelle Pieghe del Tempo è previsto per il prossimo marzo.