Ecco il nuovo suggestivo poster di New Mutants, spin-off sugli X-Men

Nel film un gruppo di mutanti giovani dovrà affrontare le conseguenze dei loro poteri, in un cinecomic descritto come un "horror giovanile" molto diverso dalle precedenti pellicole sui mutanti della Marvel.

Il cinecomic ha sorpreso non poco i fan quando, qualche settimana fa, è arrivato online il primo teaser trailer . L'approccio del regista Josh Boone è particolare e, come testimonia anche il poster qui sotto, vira verso il genere horror con i mutanti.

Dopo il nuovo promo diffuso poche ore fa, ecco arrivare in rete il nuovo poster ufficiale dedicato a New Mutants , il nuovo cinefumetto prodotto dalla Fox è ispirato ai fumetti della Marvel. Potete visionare il suggestivo nuovo poster dopo il salto.

