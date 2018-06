Ecco il nuovo Poster di Spider-Man: Un Nuovo Universo

Dopo aver pubblicato il nuovo trailer di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Sony ha postato sul suo profilo Twitter anche un Poster ufficiale del film.

Per la pellicola in questione, l'adattamento animato sembra già un bel modo per ritagliare il proprio spazio nel mondo dei Cinecomic, soprattutto se caratterizzato da uno stile visivo così particolare.

Anche il poster stesso, che potete trovare qui sotto, si discosta molto dagli enormi agglomerati di personaggi che solitamente troviamo nei film supereroistici, e sembra risaltare ancora di più la personalità dell'operazione.

Il film, diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey, e Rodney Rothman, è scritto da Phil Lord, uno degli autori dei brillanti The Lego Movie e 21 Jump Street. Faranno parte del cast vocale Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Jake Johnson, Liev Schreiber, Luna Lauren Velez, Lily Tomlin e Brian Tyree Henry.

L'uscita di Spider-Man: Un Nuovo Universo nelle sale è prevista per il 14 dicembre di quest'anno