Ecco il nuovo poster dell'attesissimo Gli Incredibili 2!

Lae lacontinuano a promuovere il loro prossimo film d'animazione, Gli Incredibili 2 , con un nuovo poster esclusivo e particolare che potete ammirare, comodamente, in calce a questa notizia.

Questa la sinosi diffusa ufficialmente dalla Disney: "La famiglia dei supereroi preferita da tutti quanti è tornata ne Gli Incredibili 2 - ma questa volta Helen (doppiata in originale da Holly Hunter) è al centro della trama, lasciando Bob (doppiato in originale da Craig T. Nelson) a casa con Violetta (doppiata da Sarah Vowell) e Flash (doppiato da Huch Milner) per esplorare l'eroismo quotidiano della vita 'normale'. E' una transizione dura per tutti quanti, resa ancora più dura dal fatto che la famiglia ancora non sa dei poteri sempre più evidenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo supercattivo prepara un piano brillante quanto pericoloso, la famiglia e Frozone (doppiato da Samuel L. Jackson) deve trovare un modo per lavorare ancora di nuovo insieme: il che è più facile a dirsi che a farsi, anche quando sono tutti Incredibili".

Il sequel è di nuovo scritto e diretto da Brad Bird. In Italia l'atteso Gli Incredibili 2 uscirà il prossimo 19 settembre, mentre in USA arriverà già dal 15 giugno.