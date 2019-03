Ecco il nuovo fantastico poster giapponese di Godzilla: King of the Monsters

A due mesi di distanza dall'uscita nelle sale di Godzilla: King of the Monsters sale l'attesa nel vedere lo scontro tra l'iconico gigante e i temibili Ronan, Mothra e King Ghidorah. Nel frattempo tra le strade giapponesi è apparso un nuovo splendido poster dedicato al terzo capitolo della saga.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata al poster che questa volta rappresenta Godzilla con dei colori molto accesi.

Diretto da Mike Dougherty e scritto dallo stesso regista insieme a Zach Shields e Max Borenstein, il film proseguirà la saga iniziata nel 2014 con Godzilla e proseguita nel 2017 con Kong: Skull Island. Dopo questo terzo film è previsto per il 2020 l'arrivo dell'attessimo film che metterà di fronte due tra i mostri più iconici della storia del cinema: Godzilla vs Kong.

Il regista ha recentemente confermato che Godzilla: King of the Monsters sarà ambientato ai giorni nostri, precisamente nel 2019, mentre per descrivere il tono della pellicola lo ha paragonato all'Aliens di James Cameron.

In arrivo nelle sale italiane il 30 maggio, il film rivedrà Sally Hawking e Ken Watanabe nei loro ruoli del primo capitolo, mentre tra le new entry segnaliamo Millie Bobby Brown - star di Stranger Things, il cui trailer della terza stagione è stato da poco rivelato - e Vera Farming.