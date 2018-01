Ecco un nuovo concept art direttamente da Ralph Spaccatutto 2

Dopo esser stato presentato lo scorso luglio al, lasta iniziando a promuovere l'arrivo del nuovo film Ralph Spaccatutto 2 (in originale).

Mentre il primo film vedeva il nostro Ralph Spaccatutto invadere il mondo dei videogames, questo atteso sequel vedrà il protagonista invadere quello di internet in compagnia della sua nuova amica Vanellope. Per ora lo studio ha diffuso in rete già una sorta di trailer (che trovate cliccando qui) ed ora ha mostrato un nuovo concept art, che noi vi mostriamo qui sotto.

Il regista Rich Moore ha dichiarato, ai tempi della produzione: "Sarà come il primo. Quindi saranno passati esattamente quattro anni, non sei, da Ralph Spaccatutto. La timeline è quella odierna!".

Gli autori hanno rivelato che ci sarà un nuovo personaggio primario, Yesss, un algoritmo che svolgerà un importante ruolo nel viaggio dei nostri avventurieri. John C. Reilly, la Silverman, Jack McBrayer e Jane Lynch torneranno a prestare le loro voci ai personaggi del primo episodio, mentre tra le new entry ci sarà la brava Taraji P. Henson, che doppierà proprio Yesss.

"Yesss è un nuovo personaggio che possiede il sito Buzzaholic e sa di tutto e di più su cosa è cool e sulle tendenze del momento. E sì, pronuncia il suo nome con tre s. È davvero una tipetta sexy, intelligentissima ed esperta" ha spiegato la Henson.