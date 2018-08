Ecco le nuove foto ufficiali dall'atteso Venom con Tom Hardy

Come vi dicevamo ieri, Total Film ha dedicato a Venom il nuovo numero del magazine e, con esso, adesso, sono arrivate in rete delle nuove foto ufficiali, che potete visionare in calce a questa notizia.

"In una sorta di classico dualismo alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Venom è veramente Hyde" ha spiegato il regista Ruben Fleischer "Strappa via le teste e ne mangia il cervello. Questo tizio fa veramente tutto quel che vuole".

"Tom Hardy fornisce complessità, e direi pericolo, a tutti i ruoli che interpreta" continua il filmaker parlando del protagonista, Tom Hardy "Queste sono due qualità sia di Eddie Brock che di Venom: complessità e minaccia. Guardare Tom vivere in mezzo a questi due personaggi che condividono un corpo è stato veramente impressionante da vedere".

"Quello che mi ha spinto ad accettare il ruolo, a livello personale, sono le personalità multiple" spiega l'attore "Ho pensato che fosse un antieroe differente dagli altri, non è buono, non è cattivo. Ho adorato quest'aspetto alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde trasposto nel mondo dei supereroi".

In Venom, Eddie Brock (Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom".