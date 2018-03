Ecco il "non nuovo" ma intrigante poster internazionale per il favoloso Deadpool 2!

L'uscita diè solo questione di mesi e un nuovo poster internazionale è arrivato online per festeggiare l'imminente rilascio della seconda pellicola dedicata al Mercenario Chiacchierone.

Il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, ha recentemente condiviso la nuova locandina destinata al mercato orientale sul suo account Instagram, nel post che potete vedere qui sotto.

Ok, d'accordo, l'immagine la conosciamo già, è quella che, per così dire, "scimmiotta" una delle scene clou e più significative del classico sulla danza, Flashdance, ma di certo non deluderà chi si troverà davanti il poster, tra i membri dell'audience internazionale del nuovo prodotto targato 20th Century Fox.

Liefeld, com molti di noi, non vede l'ora che il film sia finalmente rilasciato, ecco cosa ha dichiarato:

"Non riesco a smettere di sorridere!" Ha detto Liefeld a ComicBook.com dopo l'uscita del trailer del film. "Guardando questi personaggi che ho creato tanti anni fa, che i fan adorano e che chiedono a gran voce di vedere brillantemente trasposti sullo schermo - come solo Ryan [Reynolds], Josh [Brolin], Zazie [Beetz] sanno fare - diretti meravigliosamente dal Maestro [David] Leitch .... Beh, questo è un sogno che si avvera. Sono così entusiasta per tutti! "

Deadpool 2, potrebbe riservare anche alcune sorprese:

"In Deadpool 2 saremo ancora più pesanti rispetto al primo film," Zazie Beetz, che interpreta Domino, ha recentemente spiegato a ComicBook.com. "Come Atlanta, i temi sono più oscuri. Mi piaceva l'idea di interpretare questa donna che poteva incontrare Deadpool e presentarglisi faccia a faccia. Per quanto riguarda il nostro spirito e le nostre battute, siamo certamente all'altezza. È stato davvero bello interpretare il ruolo"

Deadpool 2 uscirà nei cinema il 18 maggio (USA).