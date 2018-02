Ecco la lista di alcuni degli attori che presenteranno gli Oscar 2018!

I produttori Michael De Luca e Jennifer Todd hanno annunciato oggi la prima "trance" della lista di presentatori della. Presentati da Jimmy Kimmel, gli Academy Awards andranno in onda domenica 4 marzo su The ABC Television Network.

E questi sono i nomi di coloro i quali presenteranno le nomination:

I presentatori, tra cui spiccano vincitori e nominati agli Oscar, sono Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Tiffany Haddish, Greta Gerwig, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone e Daniela Vega.

"Sia che tornino sul palcoscenico dell'Oscar o che lo facciano per la prima volta, ognuno di questi artisti porterà il proprio distinto ed energico appeal", hanno affermato De Luca e Todd. "I loro contributi renderanno la serata indimenticabile."

Ali ha vinto un Oscar come attore non protagonista in Moonlight (2016). Boseman ha recitato nel film nominato agli Oscar Marshall (2017) e, attualmente, è il protagonista del film Black Panther (2018). La Davis ha vinto un Oscar com miglior attrice non protagonista in Fences (2016). La Dern è stata candidata all'Oscar come attrice non protagonista in Wild (2014) e come protagonista in Rambling Rose (1991).

I crediti della Garner includono i film vincitori dell'Oscar Dallas Buyers Club (2013) e Juno (2000), così come il candidato agli Oscar per Prova a Prendermi (2002). La Gerwig è candidata all'Oscar per Lady Bird (2017). La Haddish è attualmente protagonista di Girls Trip (2017). I recenti crediti di Holland includono il ruolo principale in Spider-Man: Homecoming (2017). Nanjiani è candidato all'Oscar per The Big Sick (2017). La Stone ha vinto un Oscar come miglior attrice per La La Land (2016).