Ecco Jared Leto nel poster e nel trailer di The Outsider, nuovo film Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer e la key art del suo film originale intitolato, con protagonista il premio Oscar Jared Leto (Suicide Squad, Blade Runner 2049, Dallas Buyers Club). Date pure un'occhiata!

Ambientato nel Giappone post-seconda guerra mondiale, The Outsider parla di un soldato americano imprigionato (Jared Leto), che viene rilasciato con l'aiuto del suo compagno di cella, della Yakuza. Ormai libero, l'uomo parte per guadagnarsi il rispetto e ripagare il suo debito, mentre naviga in acque pericolose, all'interno del mondo criminale.

Insieme a Jared Leto, parteciperanno in qualità di membri del cast, anche gli attori Tadanobu Asano, Kippei Shiina, Shioli Kutsuna, EmileHirsch, Raymond Nicholson, Rory Cochrane, Nao Omori e Min Tanaka.

Il film è diretto dal regista Martin Zandvliet (Land of Mine), a partire da una sceneggiatura di John Linson e Andrew Baldwin, ed è prodotto da Art Linson, Kenneth Kao e John Linson.

The Outsider arriva in anteprima sulla piattaforma di streaming digitale Netflix il 9 marzo.