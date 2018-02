Ecco le idee di Joss Whedon per Batgirl, nuova sceneggiatrice in lizza?

Ieri sera vi abbiamo annunciato che Joss Whedon non avrebbe più scritto e diretto il filmsu, che lui stesso aveva proposto alla Warner Bros. Pictures. Nel comunicato, Whedon affermava che, dopo tutto questo tempo, non aveva idee chiare sul dove procedere con la pellicola.

Variety lo smentisce e racconta un'altra storia. A quanto pare Joss Whedon una storia ed una direzione da prendere ce l'aveva. Il sito afferma che l'intenzione del filmaker era quella di raccontare la storia di Barbara Gordon ed adattare "The Million Dollar Debut of Batgirl!", il titolo della storia di Detective Comics Vol. 1 numero 359 e debutto del personaggio di Batgirl sulle pagine del fumetto.

Per chi non lo sapesse, in quella storia vediamo Barbara diventare Batgirl per la prima volta ed aiutare Batman e Robin ad acciuffare il criminale Falena Assassina. Non è chiaro se fosse quello il villain scelto da Whedon, ma è confermato che la sua intenzione era quella di raccontare una storia di origini con una Barbara Gordon giovanissima. Questo avrebbe richiesto, chiaramente, anche la presenza di Batman e Jim Gordon. Al momento non sappiamo perché Whedon abbia deciso di non procedere con questa storia o se sia stata la Warner a cestinarla.

Ma si sa, Batgirl è considerata una priorità ed ora la Warner dovrà trovare un regista ed uno sceneggiatore. E, a quanto pare, sono aperti a tutto. Singolare è stato uno scambio di battute tra l'autrice Roxane Gay e Michele Wells della Warner. La prima, alla notizia dell'abbandono di Whedon, ha twittato "hey DC posso scrivervi io il film su Batgirl, nessun problema". Curiosità? La Well le ha risposto immediatamente "se sei seria... contattami", a quel punto l'autrice ha replicato "Si, sono seria. Ti contatterò".