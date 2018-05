Ecco gli Hot Toys di Captain America in Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War è attualmente al cinema e possiamo vedere adesso le action figure di Cap nelle vesti dell'eroe che tanto amiamo, lo Steve Rogers di Chris Evans entrato ormai nell'immaginario collettivo come la "sola e unica" Sentinella della Libertà.

Essendo passato circa un mese dall'uscita in sala del terzo cinecomic dedicato alle avventure dei Vendicatori, la Hot Toys ha pensato che potesse essere il momento giusto per rivelare al pubblico il personaggio di Cap in action figure, con tutte le nuove armi di cui dispone in Infinity War, compreso il look "barbuto" che ha... Sì, beh, "copiato a Thor"!

Chi ha visto Avengers: Infinity War, avrà forse fatto caso ad un particolare: le armi sono quelle dell'Ordine Nero! La "figura standard" di Capitan America verrà rilasciata per la vendita con la lancia di Proxima Midnight, mentre la versione Movie Promo Edition includerà sia la lancia, che il super potente Glaive di Corvus Glaive.

Oltre alle armi "Black Order", entrambe le action figure (pre ordinabili su Sideshow Collectible), presentano una testa e un corpo di nuova concezione, una nuova tuta di Captain America con aree danneggiate dalla battaglia, un paio di scudi di Wakanda e, ovviamente, un piedistallo di supporto in tema con il film. Ecco l'elenco completo delle features:

Rappresentazione autentica e dettagliata di Chris Evans nei panni di Capitan America. Espressione facciale fedele a quella del film con capelli, barba e pelle minuziosamente dettagliati. Corpo di nuova concezione, con oltre 30 punti di articolazione, che ripropongono in dettaglio il corpo muscoloso di Capitan America nel film. Altezza approssimativa di 31 cm.

Otto (8) pezzi di mani guantate intercambiabili, tra cui: Una (1) coppia di pugni Un (1) paio di mani rilassate Una (1) coppia di mani che impugnano armi Uno (1) mano sinistra aperta Una (1) mano destra gesticolante Ogni pezzo raffigurante la testa, è appositamente dipinto a mano

Costume:

Una (1) tuta Captain America di colore rosso scuro e blu scuro con danni da battaglia sul petto Una (1) coppia di pantaloni con motivo blu in rilievo con tasche, ginocchiere e finiture rosse Una (1) coppia di gomiti in tessuto blu scuro con rivestimento in tessuto Un (1) paio di ginocchiere blu scuro con rivestimento in tessuto Un (1) cinturino in pelle marrone Una (1) cintura in pelle marrone con tasche Un (1) paio di stivali color marrone scuro

Armi:

Una (1) coppia di scudi Wakanda di colore nero con finiture color argento Una (1) Lancia di Proxima Midnight

Accessori:

Una figura esagonale a tema Avengers: Infinity War appositamente progettata con il logo del film

Accessori esclusivi per MOVIE PROMO EDITION: