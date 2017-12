Ecco il film mai realizzato di Justice League, scritto da Will Beall

Ormai su Justice League girano molti report che indicano tutti i problemi dietro le quinte del cinefumetto dellasviluppato interamente dalla

Ma prima che la Warner Bros. decidesse di affidare la Justice League nelle mani di Chris Terrio e di Zack Snyder (e poi, successivamente, in quelle di Joss Whedon), lo studio aveva ingaggiato Will Beall (Aquaman) per scrivere la sceneggiatura. Script poi scartato in favore di quello firmato da Terrio; ora arrivano in rete i dettagli di quella sceneggiatura.

Nella sceneggiatura del 2011, il villain di Justice League è Darkseid. Dopo un'introduzione ad Apokolips, la prima sequenza d'azione è ambientata nella LexCorp e vede per protagonisti Batman, Superman, Lex Luthor, KGBeast e, addirittura, Killer Croc. Luthor cerca di acquistare della Kryptonite da KGBeast, finché Killer Croc non interrompe "la festa". In realtà ad 'interromperla' seriamente è Desaad che ruba la kryptonite e la porta a Darkseid.

In questa versione, tutti i membri della Lega conoscono le rispettive identità segrete e sono amici. Si incontrano addirittura per un caffè al Metropolis Diner. L'unico a non farne parte è Flash, sebbene nel corso del film lo reclutano a Central City.

Nello script troviamo anche Amanda Waller e King Faraday gestire il Dipartimento degli Affari Metaumani. I due riescono a riavere il corpo di Killer Croc; nelle loro sequenze incontriamo anche altri personaggi come Tattoed Man, Cheetah, Copperhead e Solomon Grundy. Non è chiaro se questa fosse la versione della Suicide Squad proposta dallo sceneggiatore alla Warner, ma sembrerebbe di sì.

Intanto la Lanterna Verde John Stewart e Hawkman hanno una grossa sequenza d'azione in un nightclub cosmico dove tentano di impedire a Kanjar Ro di aiutare Desaad a creare un'ama dalla kryptonite rubata a Luthor; sulla Terra, invece, Superman viene rapito da Steppenwolf e i suoi Parademoni e portato su Apokolips.

Batman si reca a Themyscira per convincere Wonder Woman a tornare a far parte della Justice League; i due sono stati insieme in passato. Nella Batcaverna, Batman, Flash, Wonder Woman e Lanterna Verde fanno un piano per recuperare Superman; nella Batcaverna vediamo tante armature e svariati oggetti appartenenti ai villain dell'Uomo Pipistrello (tra cui la maschera dell'Enigmista e l'ombrello del Pinguino).

John Stewart torna su Oa e trova i corpi senza vita di molti suoi amici - Kilowog, Tomar-Re, Guy Gardner - tutti uccisi da Darkseid. Il villain vuole invadere la Terra con l'aiuto di Superman, a cui ha fatto il lavaggio del cervello. Batman indossa un'armatura per fronteggiare l'Uomo D'Acciaio ma è Wonder Woman che lo fa tornare in sé.

Tramite un "Boom Tube", Superman viaggia nel futuro e undici anni dopo scopre che circa l'80% della popolazione terrestre è stato ucciso da Darkseid e un vecchio Bruce Wayne con Wonder Woman stanno guidando una Resistenza; Wayne e Wonder Woman hanno un figlio, Clark Wayne, e Lex Luthor è un loro alleato. In questo futuro Wayne ha un altro team - Batman's Bezerkers - composto da personaggi come Deathstroke, Capitan Boomerang, Huntress e Cheetah. Il loro quartier generale? La fortezza della solitudine!

Lex del futuro trova un modo per mandare Flash indietro nel tempo e avvertirli dell'invasione di Darkseid in tempo. Il Flash vecchio muore tra quelle del Flash giovane, non prima di averlo avvertito. Il team si unisce e, con le Lanterne Verdi e le Amazzoni, si reca su Apokolips per combattere Darkseid, prima che faccia il lavaggio del cervello a Superman.

Il film si chiude con il team vittorioso e che, tornando sulla Terra, scopre che Mercy Graves sta preparando la campagna presidenziale per Luthor, il quale riceve un messaggio dal Luthor del futuro: Clark Kent è Superman!