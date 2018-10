Ecco i film che influenzeranno la pellicola dedicata a Gambit

Gambit è il cinecomic della Fox ispirato ai fumetti della Marvel che più ha subito posticipi negli ultimi tempi. E adesso, salvo complicazioni, dovrebbe arrivare nei cinema statunitensi a marzo 2020.

In una delle interviste più recenti, inoltre, il produttore Simon Kinberg ha suscitato pensieri contrastanti nei confronti del cinecomic con Channing Tatum per via delle sue dichiarazioni, che lo hanno paragonato più ad una love story che ad un film d'azione vero e proprio.

Ora, in una nuova intervista, il produttore ha svelato i film che ispireranno la realizzazione di Gambit: "Con i film stand-alone - e non sto parlando delle pellicole principali sugli X-Men - ma Deadpool o Logan, stiamo cercando di creare dei sottogeneri nel genere dei cinefumetti. Ovviamente Deadpool era una commedia vietata ai minori. Logan era un western. E abbiamo parlato a lungo di cosa debba essere Gambit. Abbiamo parlato a lungo di che personaggio sia Gambit. Ovviamente è un ladro, conoscete i suoi poteri... sono cose importantissime che saranno presenti nel film. Ma è anche furbo, un mascalzone, un donnaiolo. Tante cose che pensiamo di poter esplorare è il suo rapporto con le donne ed un genere di film che pensiamo sia molto sottovalutato al momento è la commedia romantica. Quindi cercare di inserire altri generi nei film dei supereroi... vedete, il primo film che ho scritto è stato Mr. & Mrs. Smith ed era una commedia romantica all'interno di uno spy thriller. Allo stesso modo può essere presente all'interno di un film sui supereroi. La gente ama i superpoteri, le cose che esplodono, le corse con le macchine... ci sarà tutto questo, anche i suoi poteri, i giochi con le carte... ma sotto sotto sarà una commedia romantica, come una di quelle con cui siamo cresciuti. Sarà molto simile a Scandalo a Filadelfia e La signora del venerdì".