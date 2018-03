Ecco due "succosissime" foto di Cap e Nat direttamente dal set di Avengers: infintiy War"

Disney e Marvel Studios sono entrati nell'ultimo tratto del marketing die, in seguito all'anticipazione della data di rilascio del film, abbiamo due nuove foto dalla produzione da condividere, date pure un'occhiata! Ci sono Steve Rogers e Nathasha Romanoff...

Queste foto sono un'esclusiva di Screeenrant, che ha avuto modo di presenziare a uno dei giorni di riprese, intrattenendo anche i fratelli Russo nell'intervista i cui stralci abbiano pubblicato nella news precedente a questa. per vedere gli scatti, cliccate pure sul link fonte, a cui sarete diretti cliccando QUI.

Oggi, lo saprete, è arrivata la notizia, confermata sia dai Marvel Studios che dagli stessi Russo, che il trailer tanto atteso del terzo cinefumetto sui Vendicatori arriverà domani.

Nelle due foto, comunque, vediamo i personaggi di Black Widow (Scarlett Johansson) e Captain America (Chris Evans), con look aggiornati allo stato in cui li ritroveremo in Avengers 3, entrambi fuggitivi, cioè.

Date un'occhiata alle immagini e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Il trailer di Avengers: Infinity War, arriva domani!