Ecco il divertente trailer onesto di Justice League!

Con l'arrivo di Justice League in home video,ha diramato online il trailer onesto del cinefumetto dellamostrandone i difetti e il perché, secondo loro, non ha funzionato.

Ovviamente il trailer è divertente ma tra i problemi citati del film da Screen Junkies anche il cercare di "rinnegare" o ignorare alcuni eventi mostrati nei precedenti capitoli. Inutile dire che tra le cose prese di mira c'è l'uso massiccio della CGI nel villain, nelle scene d'azione e anche nell'ormai chiacchieratissima "bocca" di Henry Cavill. Trovate il video all'interno di questa notizia.

In Justice League tornano i famosi eroi della DC Comics. Dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, e la morte di Superman, Batman (Ben Affleck) decide di formare, insieme a Wonder Woman (Gal Gadot), una squadra di metaumani pronti a combattere un nemico formidabile che ha le fattezze di Steppenwolf (Ciaran Hinds), signore della guerra, pronto a reclamare Tre Scatole Madri. Per questo Batman e Wonder Woman ingaggiano il timido e goffo Flash (Ezra Miller), il possente re dei mari Aquaman (Jason Momoa) e il metà uomo-metà macchina Cyborg (Ray Fisher).

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, con riprese aggiuntive di Joss Whedon, ed è uscito lo scorso novembre.