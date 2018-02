[UPDATE] Ecco il divertente primo full trailer ufficiale di Ralph Spaccatutto 2

la divisione italiana della Disney ha diffuso anche il trailer in italiano, che trovate dopo il salto. Il titolo ufficiale èCome anticipato, la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete il primo full trailer ufficiale di, nuovo film d'animazione dello studio. Come sempre trovate il trailer comodamente all'interno di questa notizia.

John C.Reilly e Sarah Silverman torneranno a doppiare i personaggi di Ralph e Vanellope, mentre Taraji P. Henson doppierà Yesss. Rich Moore (Ralph Spaccatutto, Zootropolis) e Phil Johnston (co-sceneggiatore di Zootropolis) hanno diretto il film prodotto da Clark Spencer.

In Ralph Spaccatutto 2, lasciate il mondo dei videogames ed addentratevi nell'eccitante e costantemente in espansione mondo di Internet - che potrebbe sopravvivere o meno alla furia di Ralph. Il nostro eroe Ralph Spaccatutto, insieme alla sua amica Vanellope, devono affrontare un viaggio rischioso per trovare un rimpiazzo per salvare il videogame della piccola, Sugar Rush. Per farlo i due dovranno chiedere aiuto agli abitanti del web, inclusa Yesss.

Ralph Spaccatutto sarà nelle sale cinematografiche a novembre.

Nel cast vocale torneranno anche molte delle doppiatrici delle principesse Disney di questi anni. Infatti le principesse saranno presenti in una sequenza divertentissima del film. Tra queste citiamo Auli‘i Cravalho (Vaiana), Kristen Bell (Anna di Frozen), Kelly Macdonald (Merida di Ribelle), Mandy Moore (Rapunzel), Anika Noni Rose (Tiana de La Principessa & Il Ranocchio), Irene Bedard (Pocahontas), Linda Larkin (Jasmine di Aladdin), Paige O’Hara (Belle de La Bella & La Bestia) e Jodi Benson (Ariel de La Sirenetta).