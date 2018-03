Ecco la divertente clip di Avengers: Infinity War con Thor e i Guardiani stavolta in HD!

La scorsa settimana, durante i Kids Choice Awards, la Marvel ha rilasciato la prima clip dinel live dello show. I fortunati presenti si sono goduti il filmato, e alcuni sono riusciti a registrarlo e metterlo online, ma la maggior parte dei fan dal mondo ha perso l'occasione di vederlo. Ora eccolo qui, in HD!

La scena inizia con i Guardiani della Galassia che volano nello spazio quando notano un'orda di corpi fluttuare senza vita nell'aria davanti a loro. All'improvviso, una di queste figure sbatte contro il parabrezza e, come avrete intuito, si tratta di Thor (Chris Hemsworth). Rocket Raccoon (Bradley Cooper) urla a Peter Quill (Chris Pratt) di usare i tergicristalli e far scendere l'uomo dalla nave spaziale.

All'interno della nave, Thor viene messo su una brandina e i Guardiani gli girano intorno per capire cosa sta succedendo. È qui che entra in gioco la classica commedia stile Guardiani della Galassia.

Peter commette l'errore di riferirsi a Thor come a un "tizio", il che porta il resto della squadra a parlare di quanto sia perfetto il fisico di Thor e quanto sia migliore di Peter.

"Non è un tizio", dice Drax (Dave Bautista). "Tu sei un tizio, questo è un uomo, un uomo bello e muscoloso."

Gamora (Zoe Saldana) si unisce alla conversazione esaminando le braccia di Thor e paragonando i suoi muscoli al metallo. Questo non sta per niente bene a Peter.

Il capo dei Guardiani chiede poi a Mantis (Pom Klementieff) di svegliare il Thor dormiente. Mentre lo fa, Thor si alza dal tavolo di scatto e attraversa la stanza. Si volta verso gli altri personaggi con un'espressione confusa sul volto e chiede loro: "Chi diamine siete ragazzi?"

L'ultimo fotogramma, lo ricorderete, è stato presentato alla fine del primo trailer di Infinity War, e ha rappresentato il primo incontro tra i personaggi di Guardiani e di Avengers. Mentre la maggior parte del resto del filmato nella clip era nuova, i fan che hanno partecipato al pannello Marvel a San Diego Comic Con o D23 lo scorso anno hanno visto l'inizio della clip, quando Thor atterra sulla nave.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriverà nei cinema il 25 aprile, seguito da Ant-Man and the Wasp il 6 luglio.