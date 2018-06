Ecco delle prime descrizioni dei filmati di Avengers 4 e Captain Marvel

Come saprete, al CineEurope sono state presentate le prime sequenze sia da Avengers 4 e da Captain Marvel, i due prossimi progetti dei Marvel Studios in uscita dopo Ant-Man and the Wasp.

Nonostante tutte le descrizioni diffuse in queste ore (che, a quanto pare, sono tutte fake), sembra che le uniche 'reali' siano quelli diramate in serata da McuCosmic. Il sito afferma che di Captain Marvel sono state mostrate solo delle brevi sequenze che hanno introdotto il pubblico al personaggio di Carol Danvers (Brie Larson) e ai suoi poteri, descrivendola come "la prossima protagonista dell'Universo Cinematografico Marvel Studios che guiderà i prossimi film da leader".

E su Avengers 4? A quanto pare alcun filmato ma il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che ha mostrato dietro le quinte e concept. A quanto pare il concept diffuso diffuso qualche settimana fa è reale in quanto il sito afferma che nelle sequenze vediamo Hulk indossare una nuova armatura.

Nel filmato Feige ironizza con il pubblico (fatto principalmente di esercenti, ricordiamo) spiegando di aver ucciso molti degli eroi principali in Avengers: Infinity War facendo un possibile danno alle catene di cinema che guadagnano con le pellicole delle Marvel. Per quanto riguarda il film, il presidente ha semplicemente spiegato che vedremo gli eroi rimasti forzati a fare gruppo per fermare Thanos.