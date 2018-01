Ecco il costume ispirato a Ben Reilly che Spidey stava per indossare in Civil War

Tornando due anni indietro fino a Captain America: Civil War dei, scopriamo oggi che lo spider-man mistointerpretato dastava per indossare un costume totalmente diverse da quello che lo rese poi iconico sin dal primo trailer ufficiale.

È infatti grazie all'art-designer Ryan Meinerding che possiamo mostrarvi due nuovissimi e inediti concept art del film che ha lanciato per la prima volta nel MCU l'Uomo Ragno, ancora adesso sotto il controllo creativo della Marvel grazie a un accordo con la Sony, che ne detiene ancora i diritti.



Ammirando i concept del costume scartato, i fan del fumetto sapranno bene come Meinerding si sia palesemente ispirato al look Scarlet Spider-Man indossato da Ben Reilly, uno dei sostituti di Peter Parker nei panni dello supereroe in sua assenza. In Avengers: Infinity War sappiamo già che Peter indosserà il nuovo costume creato da Tony Stark (Robert Downey Jr), e così accadrà presumibilmente anche in Avengers 4, ma chissà che in Spider-Man: Homecoming 2 non possa cambiare suit e tornare al look alla Reilly.



Vi ricordiamo comunque che Avengers: Infinity War dei fratelli Russo con Chris Evans, Scarlett Johansson e Josh Brolin nei panni di Thanos (in performance capture) uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.