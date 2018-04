Ecco come l'Universo Cinematografico Marvel ha influenzato Gli Incredibili 2

Quando Disney e Pixar rilasciarono Gli Incredibili, il genere dei film sui supereroi stava iniziando a decollare. I franchise di Spider-Man e X-Men dominavano, e un film d'animazione sui supereroi sembrava un'ottima idea. Nessuno si sarebbe immaginato che l'intero genere sarebbe stato poi rivoluzionato completamente nel 2008.

Nel 2008, Iron Man ha dato vita al Marvel Cinematic Universe, trasformando un intero settore sotto i nostri occhi. Ora, nella primavera del 2018, i supereroi hanno saturato l'intrattenimento nel suo complesso.

Come puoi creare un film di supereroi fresco ed emozionante quando l'MCU domina? Questa è la sfida che si trova ad affrontare Gli Incredibili 2, ma lo sceneggiatore/regista Brad Bird non è minimamente intimorito da questa super-saturazione di genere.

Durante una sessione di domande e risposte, nel corso di un evento stampa ai Pixar Animation Studios, a Bird è stato chiesto come il dominio dei Marvel Studios abbia influenzato il suo approccio a Gli Incredibili 2:

"Beh, a un certo livello è come andare al campo di calcio dove si sono giocate troppe partite. C'è la terra asciutta, con solo qualche rametto d'erba qua e là, e tutti pensano che lì la vita non cresca più. Quindi, c'è quel momento in cui ti senti tipo: "Oh Gesù, è stato davvero fatto tutto ormai." Questa cosa mi ricorda gli occidentali alla fine degli anni '50: se avevano un televisore il 95 percento dei film, era western.

Quindi siamo in questa fase un po' piena, certo, e questo rende tutto molto impegnativo a livello di storia, perché non solo abbiamo praticamente tutti i supereroi al cinema, ma ce ne sono anche un mucchio nei programmi televisivi, e persino qualche anno fa, a pensarci bene, c'era un spettacolo intitolato Heroes, una sorta di mix tra Crash e Gli Incredibili, a detta del creatore, che poi mi ha spiegato: "Sono stato influenzato da queste cose e ho pensato alla serie proprio come una fusione del genere. Ma loro [Heroes], erano abituati a fare cinque, sei, dieci diversi supereroi con trame che continuavano ogni settimana, quindi era facile andare fuori di testa e pedersi pensando al fatto che ormai tutti avevano già fatto tutto." Ma poi di nuovo, ritorno a pensare a ciò che ci rende unici, ed è l'idea di una famiglia, e di quei supereroi che devono nascondere le loro abilità, quelle cose in realtà sono uniche e per noi e c'è ancora molto da esplorare."