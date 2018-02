Ecco come ha reagito il web al nuovo spot di Avengers: Infinity War, curiosi?

"Derek🎬 @DerekofCF Un bellissimo mix di scale cromatiche, effetti visivi e cinematografia nel nuovissimo spot di Infinity War per il Super Bowl. Maggio, per favore, arriva presto. HoustonProductions1 @Blockbustedpod DIOSANTO, QUESTI EFFETTI VISIVI SONO STREPITOSI #InfinityWar

Ieri sera (la nottata per noi europei), è andato in onda un nuovo spot per A:IW, durante il Super Bowl e, come da previsioni, la rete si è scatenata, ecco alcune delle traduzioni dei post social che riportiamo, in originale qui sotto:

La data di rilascio di Avengers: Infinity War , film corale sui vendicatori diretto da Anthony e Joe Russo, è il 25 aprile in Italia e non stiamo più nella pelle per vedere questo nuovo capitolo sulle avventure degli eroi che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 10 anni , in versione cinematografica.

Internet è sempre sul pezzo: ecco le reazioni social al nuovo spot tv di, trasmesso durante in Super Bowl, in nottata.

A beautiful mix of color grading, visual effects, and cinematography in the newest Infinity War Super Bowl spot. May, please just come already. pic.twitter.com/5Otm9FxOIz — Derek🎬 (@DerekofCF) February 5, 2018

ME AFTER THAT INFINITY WAR TRAILER pic.twitter.com/EBweuyZKgs — monique (@scarletbvrnes) February 5, 2018

HES JUST A BOY PROTECT PETER PARKER AT ALL COSTS #InfinityWar pic.twitter.com/5cUt3Tt2hj — vitoria tá infinita (@tomspidey) February 5, 2018

I’m gonna cry during Infinity War. Me, a grown adult, crying during a superhero movie. — Huckanda Forever! (@TylerHuckabee) February 5, 2018

Infinity War looks like it’s going to be so awesome — Ronnie 2K 2K18 (@Ronnie2K) February 5, 2018

Bearded Captain America is the greatest aesthetic. #InfinityWar pic.twitter.com/AcYWXfL3lD — Connor Behrens (@ConnorFilm) February 5, 2018

I need to change my pants. #InfinityWar — Daniel Alter (@DAlter007) February 5, 2018