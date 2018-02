Ecco cinque motion poster direttamente da Ready Player One

In seguito alla diffusione del nuovo poster ufficiale di Ready Player one , laha diramato online cinque nuovi motion poster dalla pellicola diretta dache potete visionare, comodamente, in calce alla notizia.

I motion poster sono incentrati sul gruppo di protagonisti del film composto da Parzival (Tye Sheridan), Art3mis (Olivia Cooke), Aech (Lena Waithe), Daito (Win Morisaki) e Shoto (Philip Zhao).

Nel cast troveremo anche Mark Rylance, Simon Pegg, T.J. Miller, Hannah John-Kamen e Ben Mendelsohn.

Il film è prodotto dalla Warner Bros. Pictures insieme a Village Roadshow Pictures e alla Dreamworks Pictures. Oltre che a dirigerlo, Steven Spielberg sarà anche accreditato come produttore insieme a Donald De Line, Dan Farah e Kristie Macosko Krieger, mentre Bruce Berman sarà il produttore esecutivo. La sceneggiatura è stata scritta da Ernest Cline, Zak Penn e Eric Eason, mentre Alan Silvestri si occuperà delle musiche.

Basato sul best-seller di Ernest Cline (da poco tornato anche nelle librerie italiane), Ready Player One è ambientato nel 2045, in un mondo sull'orlo del caos, quasi al collasso. Le persone, però, hanno trovato rifugio nell'OASIS, un gigantesco universo di realtà virtuale creato dall'eccentrico James Halliday (Rylance). Quando Halliday muore, lascia la sua immensa fortuna al primo che riuscirà a trovare un easter egg digitale che ha inserito chissà dove in OASIS, lanciando un contest in tutto il mondo. Seguiremo le avventure di un giovane eroe di nome Wade Watts (Sheridan), pronto a lanciarsi in questa nuova sfida avvincente quanto pericolosa...