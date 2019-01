Ecco chi si occuperà dei costumi del film sulla Vedova Nera

Le riprese inizieranno il prossimo marzo, con location stabilite in Croazia , Miami e Florida .

Diretto da Cate Shortland , il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se dovrebbe essere praticamente certa una distribuzione prevista per il maggio del 2020. Rob Hard y, direttore della fotografia di Mission: Impossible - Fallout lavorerà al film, affiancato presumibilmente dalla scenografa Maria Djurkovic , già all'attivo nel panorama action con il recente Red Sparrow .

Il film sulla Vedova Nera è senz'altro uno dei più discussi negli ultimi tempi, tra chi ritiene stia venendo realizzato fuori tempo massimo e chi, invece, ritiene il personaggio uno dei più cruciali per il progressivo inserimento del MCU nel territorio delle produzioni vietate ai minori.

A dirla tutta, la costumista francese ha speso buona parte del suo tempo inventando indumenti per i personaggi della saga ideata da J.K. Rowling , lavorando anche a Il Calice di Fuoco , l'Ordine della Fenice , I Doni della Morte 1&2 e altri ancora.

La carriera cinematografica di Jany Temime comprende grandi successi commerciali, tra cui i due più recenti film su James Bond ( Skyfall e Spectre ), nonché i tre lungometraggi diretti dall'acclamato regista Alfonso Cuarón : Gravity , Children of Men e Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban .

