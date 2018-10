Ecco All Is True, dramma di Kenneth Branagh sugli ultimi giorni di William Shakespeare

Pochi minuti fa la Sony Pictures Classics ha acquistato i diritti di distribuzione globale di All Is True, nuovo dramma diretto da Kenneth Branagh e incentrato sugli ultimi giorni del commediografo e drammaturgo inglese William Shakespeare.

La sceneggiatura originale è stata scritta da Ben Elton, al suo debutto nel mondo del cinema. Il film vedrà Kenneth Branagh nei panni Shakespeare, Judi Dench in quelli di sua moglie Anne e Ian McKellen nel ruolo del conte di Southampton.

All Is True avrà una distribuzione anticipata a New York e Los Angeles il 21 dicembre, per poter rientrare nella qualificazione agli Oscar 2019. La data di uscita ufficiale non è stata ancora comunicata, ma il lancio è previsto nel corso del prossimo anno.

Qui sotto la sinossi ufficiale:

1613. Shakespeare è riconosciuto come il più grande scrittore dell'epoca, ma la sventura si abbatte su di lui quando il suo famoso Globe Theatre viene distrutto da un incendio. Moralmente devastato, Shakespeare torna a Stratford, dove deve affrontare un passato travagliato e una famiglia trascurata. Infestato dalla morte del suo unico figlio Hamnet, si sforza di riparare le relazioni interrotte con la moglie e le figlie. Sarà costretto ad esaminare i propri fallimenti come marito e soprattutto come padre, rivelando segreti e bugie all'interno di una famiglia animata dai contrasti."

All Is True è una produzione di Tamar Thomas e Ted Gagliano. Tra i produttori esecutivi figurano Judy Hofflund, Matt Jenkins, Becca Kovacik e Laura Berwick. "Abbiamo conosciuto e lavorato con Ken per 25 anni. Riteniamo che questo sia un film che era destinato a fare. Ci evoca la profondità e la ricchezza drammatica di un personaggio di cui siamo sempre stati affascinati", ha dichiarato la Sony Pictures Classics in un comunicato ufficiale. "Ciò che abbiamo visto ha confermato la nostra eccitazione e ci ha spinti a pianificare un rilascio anticipato per rendere il film eleggibile per la corsa agli Oscar 2019."

Il film comprende anche i talenti dello scenografo James Merifield, il direttore della fotografia Zac Nicholson, il costumista Michael O'Connor, la truccatrice Vanessa Whitem, la montatrice Úna Ní Dhonghaíle e il compositore Patrick Doyle.

Qui sotto la foto ufficiale del cast.