Ecco alcune bellissime foto di Scarlet Witch nella versione finale di Age of Ultron!

Anche se stiamo aspettando spasmodicamente l'uscita di, di certo non dispiacerà a nessuno vedere alcune foto del look definitivo di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch nella sua prima apparizione, quella di Avengers: Age of Ultron. Date un'occhiata!

La Wanda Maximoff interpretata da Elizabeth Olsen è diventata molto velocemente una fan-favorite, subito dopo il debutto, nel 2015, in Avengers: Age of Ultron e, anche se il suo costume da rookie era ben diverso dal tradizionale abito rosso della Scarlet Witch dei fumetti, ora possiamo vedere qualcosa che riguarda la scena finale del film, quando la ragazza si trova alla New Avengers Facility, nel momento in cui Captain America (Chris Evans) assembla la sua nuova squadra.

Dopo quel momento, non abbiamo più visto l'eroina indossare quel costume: i Fratelli Russo hanno infatti scelto di muoversi in una direzione diversa con il suo look in Captain America: Civil War. In un'intervista del 2016 con Vulture, la costumista nominata 3 volte agli Oscar® Judianna Makovsky ha spiegato il ragionamento dei Russo, quello che sta dietro cioè al fatto di non lasciare che Wanda diventasse completamente super eroina, "All'inizio la Marvel ci ha mandato degli schizzi in cui Wanda aveva un classico look da super eroina, e i fratelli continuavano a dire: "Ma non è ancora una super eroina, sta cercando sé stessa, è una ragazzina." Così mi hanno chiesto di prendere quegli schizzi e rifarli, per trasformarli in una sorta di cappotto, rendendolo così indossabile, riconoscibile, ma non costume."

Scarlet Witch sfoggia un nuovo costume in Avengers: Infinity War, e sembra altamente improbabile che la vedremo tornare in questo gioiello di costume, ma, fortunatamente, grazie a Internet, possiamo mostrarvi queste due bellissime foto in alta risoluzione della Olsen in abito scarlatto.

Che ne dite?

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva in sala il 25 aprile.